Con il mese di settembre oramai alle porte, entra nel vivo anche il grande calcio, dopo la partenza della Serie A. La stagione calcistica quest’anno sarà più ricca che mai ed avrà ancora una volta Sky e DAZN come protagoniste assolute in ambito televisivo.

Sky e DAZN, confermata l’offerta congiunta delle due pay tv

La Serie A sotto questo aspetto è partita nel nome di una conferma. Anche in questa stagione, infatti, DAZN trasmetterà tutte le partite della competizione in esclusiva, con Sky che potrà trasmettere tre partite per ogni weekend di gare. Come l’anno scorso però i tifosi che vogliono seguire la loro squadra del cuore potranno contare su un’offerta congiunta messa in campo dalle due pay tv.

L’applicazione di DAZN, che consente il pieno accesso a tutte la partite della Serie A, sarà ancora una volta disponibile sul decoder di ultima generazione, Sky Q. Questa notizia rappresenta una buona soluzione per gli utenti del satellitare che potranno gustarsi le partite di campionato attraverso la tecnologia streaming, ma senza cambiare telecomando. Ovviamente, in linea a quanto previsto lo scorso anno, l’app di DAZN sarà disponibile completamente a costo zero.

Come seconda opzione, invece, gli abbonati di Sky potranno accedere a tutti i contenuti principali di DAZN, tra cui la Serie A, direttamente con la tecnologia satellitare. La piattaforma satellitare ha infatti confermato il suo canale Zona DAZN ad un costo di 5 euro al mese per gli abbonati, costo che va ad aggiungersi al prezzo del regolare abbonamento per il servizio.