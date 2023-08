Il prezzo dell’energia elettrica schizzerà presto alle stelle, mettendo a dura prova le famiglie italiane. Si parla di un aumento di 138 euro a MWh e l’effetto che porterà sulle bollette sarà terribile.

Nomisma Energia ha condotto un apposito studio dal quale ha stimato che, ad inizio ottobre, si avrà un aumento fino al 10%. Tale aumento coincide perfettamente con l’ultimo aggiornamento dell’Arera (‘Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) dello scorso trimestre e le previsioni per l’immediato futuro.

Soltanto nella scorsa settimana, infatti, il Gme ha registrato un rialzo di ben 29,9% rispetto ai 106 euro di una sola settimana prima.

Perché si avranno consistenti aumenti delle bollette

Il gestore dei mercati elettrici ha comunicato che i prezzi medi di vendita sono anche variati rispetto alle regioni, con una differenza di 136,25€ MWh Al Nord e 144,16€ MWh al sud. Il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, ha commentato sulla questione dicendo che, appunto, ci sarà un salto esponenziale da inizio ottobre delle tariffe delle bollette, che oscillerà tra il 7 e il 10%, come annunciato in precedenza, rendendo le spese obbligatorie mensili ancora più pesanti.

Ha anche spiegato che l’aumento delle bollette riguardanti la luce è dovuto al rincaro dei prezzi del gas avutosi nelle ultime settimane. In modo semplice: l’elettricità nel nostro paese si crea attraverso il gas, se il costo del gas aumenta conseguenzialmente si avrà un rincaro del costo della luce. Già dal mese di agosto si avrà un aumento del 2%.

Nei mesi invernali le indicazioni date dalle ricerche condotte, evidenziano dei prezzi superiori del 40% rispetto a quelli odierni. Secondo le ipotesi e le tendenze attuali, a dicembre avremmo delle tariffe del gas superiori del 20% rispetto a quelle attuali.

Proprio un anno fa il gas in Europa aveva toccato il record storico raggiungendo 340€ per megawattora, a causa della guerra in Ucraina. Successivamente c’è stata poi una fase discendente dovuta all’azione dell’Europa che è riuscita pian piano a sganciarsi dal dover approvvigionarsi dalla Russia. Purtroppo, invece, il periodo di crisi è solo iniziato.

Le visioni del futuro e del costo della vita sono totalmente oscure. Dovremmo forse iniziare ad utilizzare delle candele? Tra questo e l’aumento del costo della benzina, il semplice sopravvivere sta diventando sempre più una lotta per molte, forse anche troppe, persone.