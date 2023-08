Realme, l’azienda tecnologica cinese dedita alla produzione e realizzazione di smartphone, si prepara a lanciare il suo ultimo modello.

L’azienda è piuttosto giovane, infatti è stata fondata nel 2018, ma i suoi dispositivi elettronici sono riusciti ad acquisire già un forte consenso tra i consumatori.

Il 28 Agosto 2023, la Cina ha presentato il suo nuovo modello di smartphone, il Realme GT 5 5G, che attualmente sembra ormai pronto per il lancio ufficiale sul mercato globale.

Sul web sono già presenti i primi teaser del dispositivo, tuttavia non sappiamo ancora con certezza quale sia la data di “debutto ufficiale”, ma si pensa che ci sarà da aspettare almeno fino ad Autunno.

Tuttavia, per adesso, possiamo almeno fornire alcune informazioni relative alle caratteristiche funzionali e al design del nuovo smartphone.

Realme GT 5 5G: tutti i dettagli

Per le informazioni a riguardo, possiamo già dire che il nuovo Realme GT 5 5G, presenta:

Un display AMOLED di 6.7 pollici, con arrotondamento ai piedi;

con arrotondamento ai piedi; Massima luminosità dello schermo fino a 1400 nit;

dello schermo fino a Risoluzione delle immagini di 1.5 F;

delle immagini di Frequenza di aggiornamento 144Hz;

Chip Pixelwork x7 , per l’elaborazione delle immagini;

, per l’elaborazione delle immagini; Fotocamera da 50 mp + 8 Mp + 2 MP;

RAM LAPDDRSX fino a 24 GB;

fino a WiFi 7;

Bluetooth 5.3;

Modem 5G;

GPS, NFC, e una porta USB;

Vi sono inoltre due versioni dello stesso smartphone, con una differenza di capacità e autonomia della batteria:

La prima, da 5240 mHa, con ricarica da 120 W;

La seconda, da 4600 mha, con ricarica da 240W.

Per altre informazioni aggiuntive a riguardo non ci resta che attendere il lancio ufficiale del nuovo smartphone Realme, le aspettative degli utenti sono molto alte!