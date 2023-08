Un’offerta segreta e esclusiva attende gli utenti che oggi vorrebbero attivare una soluzione di casa PosteMobile, proprio in questi giorni è stata resa disponibile nuovamente la Creami Extra WOW 150, richiedibile direttamente sul sito ufficiale, è caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo decisamente speciale.

La soluzione di cui vi parleremo oggi può essere attivata da ogni utente sul territorio, ciò le permette di distinguersi da quanto siamo solitamente abituati a vedere presso gli operatori telefonici tradizionali (in aggiunta ultimamente ai MVNO). Il costo iniziale da sostenere è comunque decisamente ridotto, se considerate che la promo richiede il versamento di 10 euro per la SIM e di 10 euro per la prima ricarica, per un totale di 20 euro complessivi.

PosteMobile, cosa contiene l’offerta

La Creami Extra WOW 150 di PosteMobile resta una promozione di tutto rispetto, proprio anche per quanto riguarda i contenuti che partono da ben 150 giga di traffico dati alla velocità del 4G+ (si raggiungono anche 300Mbps in download), passando per tutto il resto illimitato: con credit infiniti per minuti e SMS.

Il prezzo fisso della promozione è di tutto rispetto, si raggiungono al massimo 8,99 euro al mese, con un canone da pagare direttamente con il credito residuo della SIM che si va ad acquistare nella fase iniziale.

Al momento in cui vi scriviamo non è stato posto un limite temporale alla possibilità di attivazione, ciò sta a significare che la suddetta dovrebbe restare valida per tutto il mese di Settembre. Ci teniamo a ricordare che le condizioni indicate nell’articolo sono da considerarsi valide solamente per attivazioni online.