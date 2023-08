Il grande vantaggio di sottoscrivere un’offerta tra i tanti gestori virtuali è quello di avere qualcosa che duri per sempre. Infatti le promozioni mobili di questi particolari operatori sono fatte per non scadere mai, siccome nessuno di essi è sottoposto a rimodulazioni. Tra i più importanti degli ultimi anni c’è di diritto anche il nome di PosteMobile, che domina tra varie aziende.

Le sue offerte si sono alternate man mano per dimostrare qualità, quantità e soprattutto risparmio. Il gestore è riuscito nell’impresa di rubare utenti anche a provider del calibro di Vodafone, offrendo le sue promozioni di ultima generazione. L’ultima, ancora disponibile, è la Creami Extra Wow 150.

PosteMobile ha tutti ai suoi piedi con la nuova Creami Extra Wow 150, ecco i contenuti

Erano gli inizi del mese di agosto quando è stata lanciata di nuovo la grande Creami Extra Wow 150, una promozione che al suo interno vanta di tutto. Come solito di PosteMobile, nelle promo ci sono tutti i contenuti, a partire dai giga fino ad arrivare a minuti ed SMS. Questa volta sarà molto più semplice primeggiare per il provider, siccome in giro non c’è nessuno che all’interno delle sue offerte mobili arriva ad offrire quantitativi così alti.

Quando si parla di questa offerta, bisogna tirare in ballo fin da subito i contenuti. Si parte da minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, passando poi per messaggi illimitati e ben 150 giga in 4G+. Il prezzo è uno dei migliori siccome corrisponde a soli 8,99 € al mese per sempre.