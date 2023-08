Philips Hue: sensori, illuminazione intelligente e videocamere a IFA 2023

Signify ha presentato oggi ad IFA 2023, i nuovi prodotti appartenenti alla gamma Philips Hue Secure, vere e proprie videocamere intelligenti e sensori pensati per rendere più sicura la vostra casa.

Le videocamere sono dotate di trasmissione video in alta definizione, più precisamente risoluzione a 1080p, a cui si aggiunge anche la visione notturna, con notifiche ricevute in tempo reale. E’ possibile combinare allarmi sonori o luci, per scoraggiare gli intrusi, con il supporto anche alla conversazione bidirezionale, pur restando adatte ad utilizzi outdoor e indoor, e disponibili nelle versioni cablate o a batteria.

Philips Hue Secure, ecco anche i sensori e Security Center

Tra le altre novità troviamo il sensore di contatto Philips Hue Secure, utilizzabile su porte, armadi, finestre e altro ancora, permette di ricevere notifiche in tempo reale quando viene aperto o chiuso, automatizzando ad esempio il funzionamento delle luci.Non manca nemmeno il Security Center di Philips Hue, area dedicata e destinata al controllo dei sistemi di sicurezza. Nel momento in cui si dovesse ricevere una notifica, sarà possibile aprirla e dirigersi nella schermata Intervento, dove eventualmente attivare manualmente l’allarme e similari. Con l’app mobile è comunque possibile personalizzare l’utilizzo delle camere, con aree oscure e attive, programmare l’accensione/spegnimento e altro ancora.

Gli utenti interessati all’acquisto potranno fare affidamento su starter kit studiati alla perfezione per combinare i singoli prodotti della serie. Tutte le funzionalità saranno da collegare direttamente al proprio account Philips Hue, elemento fondamentale per l’utilizzo. Le novità di Signify non terminano chiaramente qui, tra poco saranno disponibili nuove stringe di luci Philips Hue Festavia, in tre misure con 100 LED su 8 metri, 250 LED su 20 metri e 500 LED su 40 metri, e tre nuovi effetti luminosi: Scintillio, Opale e Prisma.

Al netto dei kit, i prezzi saranno i seguenti: Philips Hue Sicure videocamera cablata da 199 euro, a batteria da 249 euro, con proiettore da 349 euro, sensore di contatto da 39 euro, Philips Hue Festavia da 119 euro.