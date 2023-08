Una nuova e tecnologica arma dalle dimensioni ridotte è stata consegnata al governo degli Stati Uniti D’America. È stata nominata Phantom ed è stata creata da un’azienda che si occupa di creazioni tecnologiche aerospaziali, la Northrop Grumman.

Propriamente, è un generatore laser; un tipo di componente esterno (come un plug-in) capace di trasformarsi in una vera arma se collegato ad un alimentatore e ad un puntatore per centrare il bersaglio. La sua forma, così piccola e facilmente trasportabile, è la vera novità. Diciamo che, orientativamente, è grande quanto un mini-frigo e pesa circa 90 kg.

Le caratteristiche del nuovo mini-laser Phantom

Phantom è piccolo sì, ma molto robusto. Robert Fleming, il vicepresidente dell’azienda produttrice, ha spiegato come il Northrop Grumman abbia sfruttato tutta la loro esperienza per la creazione di questo nuovo strumento.

Solitamente, noi comuni cittadini associamo i laser ad utilizzi più quotidiani e meno letali come le stampanti o al massimo i raggi che fuoriescono dalla vista di Superman nei film. Invece, le armi laser sono un trend molto diffuso tra gli eserciti dei vari Paesi. Ma perché? Per la loro super precisione nel colpire qualsiasi bersaglio e ogni colpo inflitto costa molto meno delle classiche munizioni.

Le armi convenzionali che vengono usate da ormai secoli, poi, sono basate su un semplice principio: colpire qualcuno o qualcosa. Quindi, un nuovo strumento così facile e sicuro da usare, compie questo facile compito con ancora più precisione e velocità.

Attraverso l’uso del laser, infatti, si cerca di creare un trasferimento di energia diretto verso il bersaglio prescelto. Diciamo un po’ come il raggio della morte, non proprio a quei livelli, ma ci si avvicina di molto. I suoi “proiettili” viaggiano alla velocità della luce e l’obiettivo può essere colpito da km e km di distanza ed ovviamente non hanno bisogno di munizioni.

Altri vantaggi sono anche dati dalla loro capacità di distruggere o anche solo danneggiare i sistemi di comunicazione del nemico. I Paesi che attualmente adoperano armi laser sono ovviamente gli USA e Russia, poi anche Francia, Iran, Turchia, Cina, Israele, Germania ed altri.

Un’arma davvero potente che speriamo verrà usata con giudizio.