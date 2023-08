Musk VS Zuckerberg, la sfida sembra essere sempre più accesa

La rivalità tra Elon Musk e Mark Zuckerberg ha raggiunto nuovi livelli. Recentemente, Musk ha deciso di trasmettere in diretta su X (precedentemente conosciuto come Twitter) mentre utilizzava la demo v12 dell’FSD Tesla, l’autopilota di nuova generazione, con l’intento dichiarato di recarsi a casa di Zuckerberg. Questa mossa audace è stata vista come un tentativo di Musk di sfidare Zuckerberg a un incontro faccia a faccia, dopo aver precedentemente espresso il desiderio di sfidarlo in un “cage fight”.

Elon Musk, lo scontro a duello

La diretta, durata 45 minuti, ha attirato l’attenzione di 44 milioni di spettatori. Durante la trasmissione, Musk ha mostrato le capacità dell’autopilota di Tesla, rischiando persino un incidente vicino a un semaforo rosso. In un momento particolarmente audace, ha cercato l’indirizzo di casa di Zuckerberg su Google, sottolineando che non stava facendo “doxxing” poiché l’indirizzo era pubblicamente disponibile. L’obiettivo dichiarato di Musk era “prendere” Zuckerberg e convincerlo a partecipare al “cage fight”.

Tuttavia, nonostante gli sforzi di Musk, non è riuscito a incontrare Zuckerberg. Quest’ultimo ha risposto attraverso un portavoce, affermando che non avrebbe risposto a qualcuno che si presentava a casa sua in quel modo. È interessante notare che, secondo le leggi della California, avviare una diretta streaming mentre si guida, anche con un sistema di guida autonoma, è illegale. Tuttavia, nonostante Musk potrebbe aver violato questa legge, non riceverà alcuna multa, poiché nessun agente di polizia ha assistito direttamente alle presunte infrazioni.

La controversia tra Musk e Zuckerberg non è nuova. Entrambi sono figure di spicco nel mondo della tecnologia e hanno avuto scontri pubblici in passato. Tuttavia, questo recente episodio ha evidenziato il comportamento sempre più eccentrico di Musk. Nonostante sia stato criticato e persino fischiato in pubblico, come ai Mondiali di Valorant, Musk continua a utilizzare queste tattiche provocatorie. Tali comportamenti possono essere visti come tentativi di ottenere pubblicità gratuita per Tesla e X, o forse come un modo per irritare Zuckerberg.

In ogni caso, la rivalità tra questi due giganti della tecnologia continua a evolversi e a catturare l’attenzione del pubblico. Resta da vedere come si svilupperà in futuro e se i due troveranno un terreno comune o continueranno a scontrarsi pubblicamente.