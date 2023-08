Il volantino attivato oggi da MediaWorld è una meraviglia assoluta, poiché al proprio interno convoglia numerosi sconti speciali, con alcuni prezzi mai visti prima d’ora, perfetti per garantire al consumatore finale un risparmio inedito ed a tratti esclusivo.

La campagna promozionale di oggi risulta essere perfettamente fruibile nei negozi fisici sparsi per il territorio, come anche direttamente online sul sito ufficiale, ciò permette al cliente di riuscire a spendere poco stando seduto sul divano di casa, godendo oltretutto della consegna diretta a domicilio.

MediaWorld, con questi sconti sarete pronti al risparmio

Con MediaWorld gli utenti si ritrovano ad avere tra le mani un’occasione più unica che rara, acquistare la Sony PS5 ad un prezzo veramente speciale: solamente 449 euro, con 100 euro di sconto rispetto al listino. Dopo aver selezionato la console, perché non aggiungervi anche il secondo joystick? ecco allora la soluzione per voi, potrete acquistare il dualsense, con un esborso di 49,99 euro.

Per agevolare l’approccio al suddetto mondo, MediaWorld ha inoltre deciso di scontare i titoli più importanti dei PlayStation Studios, come ad esempio God of War Ragnarok, Spider Man Miles Morales, GranTurismo 7 e tantissimi altri ancora (imperdibile è The Last of Us Parte 2, ad esempio), con prezzi che vanno da un minimo di 9,99 euro per i PlayStation Hits, fino ad un massimo di 59 euro per GoW Ragnarok.

I dettagli del volantino li potete trovare, come al solito del resto, direttamente online sul sito ufficiale, mentre qui sotto invece ecco arrivare le pagine della campagna.