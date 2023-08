Un’ottima campagna promozionale vi attende oggi direttamente da Lidl, per poco tempo avete a disposizione un’occasione più unica che rara, con la quale comunque riuscire a mettere le mani su prodotti di altissima qualità, non solo legati ai beni di prima necessità, ma anche proprio alla tecnologia generale.

Il volantino rappresenta sin da subito la migliore occasione per accedere ai prodotti più incredibili del momento, sebbene comunque il cliente si ritrovi a tutti gli effetti costretto a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio fisico sul territorio. Ricordiamo infatti che gli ordini non dovranno in nessun modo essere completati tramite il sito ufficiale, in quanto non è possibile, al momento almeno, acquistare la tecnologia.

Lidl, le occasioni del volantino sono assurde

Fino al 3 settembre da Lidl è tempo di sconti pensati per il fai-da-te, ecco quindi arrivare innumerevoli prezzi bassi che riducono di molto la spesa finale che gli utenti si ritrovano a sostenere, come nel caso, ad esempio, del misuratore di temperatura ad infrarossi.

Il dispositivo in questione ha un prezzo finale di soli 12,99 euro (contro i 19,99 euro di listino, con uno sconto del 35%), occasione perfetta per acquistare un elemento perfetto per individuare i ponti termici, ed eventualmente le aree della casa più a rischio muffa. Le misurazioni possono essere effettuate tra -50 gradi e 380 gradi, con laser a 8 punti, il tutto con una garanzia della durata di 3 anni. Poco sotto trovate la relativa pagina del volantino.