Iliad vuole confermarsi anche nei prossimi giorni di settembre come il provider migliore in Italia. L’estate ed il mese di agosto oramai giunti alla conclusione lascia in eredità una tariffa davvero vantaggiosa per il provider francese. Gli abbonati, infatti, potranno contare ancora su una tariffa completa come la Flash 180.

Iliad, il 5G è sempre più presente ma il 3G è ai saluti

La Flash 180 garantisce agli utenti di Iliad chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 180 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il rinnovo di questa promozione è pari a soli 9,99 euro ogni mese con la classica aggiunta di una componente una tantum sempre pari a 10 euro per la ricezione della SIM.

Una delle note più liete della Flash 180 oltre a costi e soglie di consumo è però la tecnologia 5G. I clienti potranno accedere alle reti internet di nuova generazione completamente a costo zero ed Iliad, per ampliare sempre di più l’accesso al 5G, sta lavorando con costanza per estendere la copertura delle nuove reti in tutta la nazione.

Con l’obiettivo di estendere il 5G a gran parte del suolo nazionale già entro la fine dell’anno, gli utenti dovranno però accettare una rinuncia. Come già accaduto con altri provider come Vodafone e TIM, anche Iliad per massimizzare i suoi investimenti nel 5G andrà sempre più a disimpegnarsi con le reti 3G. La dismissione totale del 3G sarà effettiva una volta che tutto il territorio nazionale sarà raggiunto almeno dalle linee 4G.