Se avete bisogno di un paio di cuffie Bluetooth potete dare un’occhiata a quelle che sta proponendo la piattaforma Amazon con un coupon di 6 euro.

Si tratta di un paio di cuffie Bluetooth 5.3 con bassi potenziati, microfono e display. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Cuffie Bluetooth 5.3 in offerta su Amazon

Gli auricolari bluetooth adotta la tecnologia Bluetooth 5.3 più avanzata, offre una connessione più stabile e si accoppia più velocemente ai tuoi dispositivi senza distorsioni. Anche il telefono si ripone in tasca, non preoccupatevi del problema di scollegamento. Vale a dire, non dover preoccuparsi di improvvise interruzioni o disconnessioni durante l’uso. Goditi la tua musica ovunque.

Gli auricolari wireless sono progettati per adattarsi comodamente alle orecchie e pesano solo 4g ciascuno. La custodia di ricarica è piccola, solo 33.7g e può essere facilmente riposta in tasca. Ideale per sport, corsa, yoga, esercizi, palestra, viaggi, ecc. Inoltre, Le nostre cuffie Bluetooth sport vengono forniti con 3 paia di gommini di ricambio in silicone di taglie diverse per adattarsi a diversi tipi di orecchie.

Le cuffie wireless con driver dell’altoparlante da 13 mm offrono un vero suono stereo Hi-Fi e bassi ricchi e dinamici per avvicinarti alla musica. Con un basso consumo energetico, puoi ascoltare la musica ininterrottamente fino a 6-8 ore con una singola carica. A questo link le potrete acquistare a soli 25.49 euro con la possibilità di aggiungere anche un coupon di 6 euro.