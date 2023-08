CoopVoce, EVO 200 e servizi GRATIS per battere Vodafone

I gestori virtuali continuano a farsi spazio tra le grandi realtà, ottenendo finalmente un ruolo di principale importanza. Aveva fatto rumore già durante gli scorsi mesi con le sue solite offerte che si rifacevano alla solita gamma EVO. CoopVoce ora ha intenzione di alzare il tiro, o meglio ha mostrato tale volontà già quasi un mese fa.

Quando si tratta infatti di offerte di gestori virtuali, ci si aspetta tanti contenuti e soprattutto prezzi bassissimi. Questo è quanto fatto proprio dal celebre provider, che questa volta non ha voluto badare a nulla se non alla convenienza dei suoi nuovi utenti.

CoopVoce: sono pronte le offerte più importanti, ecco cosa include la EVO 200 che durerà ancora per poco

Con la nuova EVO 200 ecco che arriva tutto quello che in genere si desidera. Si parte infatti dai minuti per le telefonate che questa volta non hanno limiti, passando per 1000 SMS verso tutti i gestori fino ad arrivare a 200 giga per navigare in rete Internet utilizzando il 4G. Questa soluzione durerà ancora per sette giorni, per poi scadere inesorabilmente.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, sono solo 7,90 € al mese per sempre per chi riesce a sottoscriverla in tempo. Inoltre ricordiamo che il gestore offre la spedizione a casa della scheda senza costi aggiuntivi, prevedendo invece un costo di attivazione pari a 10 €. L’attivazione per il primo mese comprenderà quindi, incluso il costo dell’offerta, un totale di 17,90 €. Fino al 6 settembre dunque gli utenti avranno terreno fertile, dopodiché la situazione cambierà in attesa della prossima proposta del provider.