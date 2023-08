Le notizie circolano rapidamente in rete, e nel momento in cui abbiamo letto la possibilità di avere il canone Rai a titolo completamente gratuito, siamo letteralmente balzati sulla sedia nella speranza di poter effettivamente assistere ad un qualcosa che molti di noi hanno sempre desiderato, peccato che alle spalle si celi un MA davvero grandissimo.

La tassa nasce negli anni ’70 per finanziare la televisione pubblica, in termini di sviluppo di contenuti e dell’architettura vera e propria. Originariamente era un canone da pagare una volta all’anno con bollettino postale, ma data la crescente evasione fiscale da parte del pubblico, recentemente è stato integrato direttamente nelle bollette dell’energia elettrica, portandole al pagamento rateizzato in 10 rate fisse mensili da 9 euro l’una (raggiungendo quindi il totale di 90 euro annui).

Premete qui e collegatevi subito al canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, così potrete avere i codici sconto e tutte le offerte Amazon del momento.

Canone Rai, una notizia fantastica

La limitazione alla bella notizia che abbiamo letto in rete è una sola: l’esenzione legale e gratuita è prevista solamente per coloro che non dispongono di un televisore all’interno della propria abitazione. Avete capito bene, la condizione fondamentale affinché il canone Rai venga applicato è proprio il possesso nell’abitazione di un prodotto di questo tipo, se così non fosse l’utente può tranquillamente richiedere l’esenzione.

Per farlo deve presentare una autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate, in cui conferma a tutti gli effetti il fatto, ma la suddetta deve essere inviata entro il 31 gennaio se si desidera l’esenzione annuale, oppure entro il 30 giugno, per quella semestrale.