Una delle aziende automobilistiche Made in Britain più conosciute è la MG, un brand specializzato nella creazione di auto sportive dalle piccole dimensioni. Fu fondata quasi 100 anni fa e ha attraversato diversi periodi storici, subendo cambiamenti interni che hanno portato a differenti passaggi di proprietà. Il più recente si è tenuto nel 2007, con il passaggio alla Saic, un gruppo di produzione automobilistica con sede principale in Cina.

Con l’ingresso della Saic, la MG ha ripreso vita, prima nel mercato asiatico e poi ha raggiunto anche il Regno unito fino a diffondersi in tutta Europa. Le principali sedi di produzione delle vetture MG sono attualmente situate nel Regno Unito e in Cina, rispettivamente per far fronte alle richieste europee e cinesi.

Il design caratteristico e innovativo di ogni singola auto è sviluppato nei minimi dettagli grazie alla collaborazione degli studi di Shangai con quelli situati a Londra.

Perché le auto MG sono affidabili?

Innanzitutto, ultimamente il marchio si è molto distinto nella produzione di vetture ecologiche ed elettrificate, garantendo sostenibilità ed efficienza energetica a tutta la sua clientela.

Uno dei modelli più popolari è il mini suv MG ZS. Questo è caratterizzato da un motore a benzina da 1500 cc capace di produrre 106 CV e anche di un motore versione turbo da invece 1000 cc produttore di 111 CV. Gli automobilisti possono scegliere tra due tipi di allestimento, uno Comfort e uno Luxury, la cui differenza sta negli optional già inseriti.

Gli sviluppatori hanno poi modificato il modello rendendolo totalmente elettrico. Tale versione è stata nominata MG ZS EV ed ha in dotazione due diversi motori elettrici con differenti potenze: 130 KW e 115 KW.

Altra vettura molto apprezzata e venduta è la MG EHS. Si tratta di un modello SUV ibrido e Euro 6D, caratterizzato da comfort e una grande sicurezza di guida. La sua autonomia elettrica è di 52 km ed è in vendita al pubblico in due versioni. La prima è la versione Excite. La seconda è invece la versione Exclusive. Come suggerisce il nome, ha qualche tocco in più di raffinatezza e esclusività grazie agli interni disponibili anche in Sardana Red, un rosso intenso puro sinonimo di lusso.

Assistenza e garanzia

Si ricorda anche che l’azienda è anche famosa per la sua affidabilità e supporto alla clientela. Offre, infatti, una garanzia di ben 7 anni, quando per obbligo di legge potrebbero “bastarne” due. Inoltre, l’assistenza stradale è sempre gratuita durante il primo anno di immatricolazione. Nel caso in cui fosse disponibile, se la manutenzione della vettura venisse effettuata presso le concessionarie ufficiali, l’assistenza sarà invece estesa per tutta la durata della garanzia.

Giungendo ad una conclusione, non solo la MG si preoccupa di creare vetture sicure, dinamiche, dal design affascinante ed ecologiche, ma cerca di soddisfare ogni possibile esigenza del cliente.