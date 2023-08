In occasione dell’IFA 2023, ovvero l’evento internazionale di elettronica che avrà luogo a Berlino tra l’1 ed il 5 Settembre, AVM, presenterà il suo nuovo router wifi, il FRITZ! Box 5690 Pro!

AVM è una nota azienda berlinese esperta in comunicazioni, che con il lancio del Fritz 5690 introduce, per la prima volta, sul mercato, un router in grado di combinare la fibra ottica e la connessione DSL, in un solo dispositivo.

Si tratta di una novità davvero eccezionale, in quanto il fatto che tutto sia inclusi in un unico dispositivo, consente un risparmio consistente di energia, pari al 40%.

Inoltre il FRITZ! BOX sarà dotato di supporto Zigbee e tri-band wifi 7e si presenta come il nuovo Smart Home del futuro.

Ma diamo uno sguardo alle caratteristiche funzionali e stilistiche di questo dispositivo.

Router FRITZ BOX 5690 Pro: tutte le novità

Il router FRITZ Box 5690 Pro, ha un design verticale, ed è adatto per tutti i tipi di fibra ottica e tutte le connessioni DSL, anche quelle più veloci.

Tra le sue principali caratteristiche funzionali:

Può trasmettere 3 bande di frequenza 2.4 Ghz, 5 Ghz e 6 Ghz, arrivando ad una velocità di 18.5 Gbit/s. Esso infatti consente di comunicare, attraverso il wifi, a una velocità di trasmissione davvero elevata e senza interferenze radar;

Dotato di: VPN , un sistema telefonico, servizio di networking, diverse porte USB per collegare altri dispositivi, firewall e accesso ospiti per il Wifi;

, un sistema telefonico, servizio di networking, diverse per collegare altri dispositivi, firewall e accesso ospiti per il Wifi; Configurazione semplice ed intuitiva, grazie ad un’apposita guida informativa che vi seguirà passo dopo passo;

Inoltre il fatto che sia incluso tutto in un solo dispositivo, oltre a completare un risparmio dei consumi di energia elettrica, cosa di cui abbiamo già parlato, rende tale router molto più efficiente rispetto ai modelli precedenti. In quanto, ogni aggiornamento sarà reso disponibile nel giro di pochi minuti insieme a tutte le sue funzionalità. Garantendo la massima trasparenza per le connessioni oltre a garantire una linea stabile e veloce.

Il nuovo router FRITZ Box 5690 Pro, non sarà l’unica novità dell’IFA 2023, oltre al primo, si provvederà anche al debutto ufficiale del FRITZ Box 6670 Cable.

Un altro modello di router che rivoluzionerà il mondo della connessione Smart Home.