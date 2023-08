Anker, azienda leader nella produzione di accessori per i dispositivi mobile, ha oggi annunciato una nuova lunga lista di prodotti da presentare in occasione di IFA 2023, pronta ad iniziare nella giornata del 1 settembre.

La gamma Nano di accessori di ricarica si arricchisce con modelli di alta qualità, come Nano Power Bank da 22,5W con connettore USB-C integrato, una batteria piccolissima, sia come capacità (5000mAh) che dimensioni (è grande quanto un rossetto), in vendita da oggi ad un prezzo di 29 euro. Volendo un piccolo upgrade, con 20 euro in più sarà possibile acquistare la variante da 30W e 10’000mAh. Sempre restando nella suddetta serie, scopriamo un caricabatterie compatto da 30W, con porta USB-C e tecnologia GaN, disponibile a soli 24,99 euro.

Anker, la gamma MagGo

Nuova generazione della gamma MagGo, i caricabatterie magnetici lanciati lo scorso inverno, con ben 7 prodotti differenti, tra cui troviamo ciabatte magnetiche, caricabatterie wireless, batterie generiche ed un sistema di ricarica super rapida da 15W, e non solo.

Tra le grandi innovazioni di Anker annoveriamo anche Solix con le sue due nuove batterie portatili: C1000 e F3800. La prima è più piccola del 15% rispetto alle dirette concorrenti, capacità di 1056Wh (incrementabile fino a 2112 Wh) ed uscita da 2400W tramite SurgePad, può essere abbinata a pannelli solari con potenza nominale fino a 600W. In vendita nell’ultimo trimestre del 2023 a partire da 1199 euro.

L’alternativa è Anker Solix F3800, con una batteria interna da 3,84kWh, può accumulare energia fino a 26,88 kWh, alimentazione CA da 6000W, uscita a doppia tensione da 120V per l’alimentazione contemporanea di più dispositivi. Anch’essa può essere collegata ad un pannello solare per la ricarica.

In ultimo vi vogliamo parlare di una serie di prodotti dei brand direttamente collegati ad anker:

Soundcore Space One – cuffia on-ear con sistema di riduzione del rumore, miglioramento nella qualità audio, batteria dalla lunga durata e supporto alla decodifica LDAC. E’ in vendita da oggi a 99,99 euro .

– cuffia on-ear con sistema di riduzione del rumore, miglioramento nella qualità audio, batteria dalla lunga durata e supporto alla decodifica LDAC. E’ in vendita da oggi a . Eufy Security – la prima telecamera con sistema di tracciamento incrociato, capace quindi di collegare i video della stessa persona, organizzandoli in ordine di apparizione, anche su più telecamere eufyCam E330 installate. Sarà disponibile da metà Settembre nel kit con 4 fotocamere e hub base da 649 euro , oppure 2 fotocamera con hub base da 399 euro , per finire con la singola fotocamera da 129 euro .

– la prima telecamera con sistema di tracciamento incrociato, capace quindi di collegare i video della stessa persona, organizzandoli in ordine di apparizione, anche su più telecamere installate. Sarà disponibile da metà Settembre nel kit con e base da , oppure con hub base da , per finire con la singola fotocamera da . AnkerWork C310 – una webcam con video a 1080p e 60fps con elevata gamma dinamica, per immagini chiare e sempre nitide. La fotocamera ha risoluzione 4K capace di catturare ogni dettaglio, con un campo visivo che oscilla tra 65 e 95 gradi . Il prodotto sarà in vendita dal 18 settembre ad un prezzo di 99 euro .

– una webcam con video a 1080p e 60fps con elevata gamma dinamica, per immagini chiare e sempre nitide. La fotocamera ha risoluzione capace di catturare ogni dettaglio, con un campo visivo che oscilla tra e . Il prodotto sarà in vendita dal ad un prezzo di . MACH R1 Always Clean – il primo RoboVac R1 Always Clean, un robot aspirapolvere di alta qualità con la stazione base più integrata e completa del settore, dal design elegante e leggero, con funzionalità uniche, come il rullo autopulente in tempo reale, la disinfezione Eco-Clean Ozone, la Tesla Valve Mixing ed il sistema 3D MatrixEye.

Tutti questi prodotti, e molti altri ancora, sono disponibili negli stand di IFA 2023.