WhatsApp, trucco ASSURDO per spiare GRATIS tutti

Con la grande crescita delle applicazioni che si trovano intorno a WhatsApp, anche la stessa applicazione colorata di verde è stata obbligata a fare i passi in avanti. Sebbene risiedesse in una zona di comfort, il grande rumore fatto dai nemici ha fatto scattare l’azienda che ha deciso di migliorarsi.

Nel corso degli anni sono arrivate tantissime novità che hanno contribuito a rendere WhatsApp ancora più grande, oggi praticamente imbattibile. Oltre 2 miliardi di utenti testimoniano infatti quanto sia importante il lavoro che è stato fatto e il livello che è stato raggiunto. L’obiettivo è quello di crescere ancora di più, magari per aprire nuovi scenari nel mondo della messaggistica istantanea. Al momento qualcuno accusa WhatsApp di aver copiato Telegram con tutte le funzionalità che ha introdotto, ma in realtà si trattava di novità pianificate in passato.

C’è da dire che le novità che l’app ha portato con i suoi nuovi aggiornamenti sono tante ed interessanti. Tra queste ce ne sono alcune che hanno letteralmente rapito l’attenzione del pubblico. Ovviamente si tratta di feature che possono essere utilizzate solo aggiornando l’app, per cui se non l’avete ancora fatto vi conviene farlo subito. Ma esiste ancora la possibilità di spiare le persone? Sì, ma non per quanto riguarda le chat.

WhatsApp: l’app per spiare gli utenti

Per chi se lo lo stesse chiedendo ormai da tempo, esiste un applicazione in grado di spiare le persone. Ovviamente non si può entrare nelle chat altrui, ma si possono scoprire i movimenti.

Scaricando infatti dal web l’applicazione di terze parti nota con il nome di Whats Tracker, potrete scegliere uno o più contatti da monitorare. Saprete con tanto di notifica quando quelle persone entreranno o usciranno da WhatsApp. Inoltre alla fine della giornata potrete vedere tutti gli orari all’interno di un report