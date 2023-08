Gli iscritti a WhatsApp in queste settimane sono stati raggiunti da una serie di importanti novità che hanno in parte cambiato l’ordine della piattaforma di messaggistica istantanea. Gli sviluppatori hanno messo a punto una serie di upgrade già divenuti popolari come il tool che consente la modifica dei messaggi o il tool che consente di collegare più dispositivi ad uno stesso profilo WhatsApp.

WhatsApp, l’ultima novità che manda in pensione per sempre le note vocali

L’ultimo aggiornamento che WhatsApp ha proposto agli utenti che utilizzano la chat su Android e su iPhone è sempre relativo all’ambito della messaggistica, con una novità che potrebbe archiviare per sempre la stagione delle note audio.

Tutte le versioni aggiornate della chat su iOS ed Android hanno introdotto le cosiddette note video, un’evoluzione delle note vocali, attraverso cui gli utenti, anziché inviare delle registrazioni audio ai contatti della rubrica, possono inviare dei brevi filmati istantanei.

Il meccanismo per registrare una nota video è davvero semplice. In seguito al consueto tap prolungato sull’icona del microfono per registrare l’audio, coloro che desiderano registrare una nota video devono effettuare uno switch sull’icona della telecamera che apparirà in basso a destra sulla pagina della chat. A questo punto si attiverà in automatico la videocamera al fine di registrare il video.

L’aggiornamento delle note video ha raccolto il consenso unanime degli addetti ai lavori ed anche del pubblico. Nel corso di queste prossime settimane, WhatsApp andrà a completare il roll out su iPhone e sui dispositivi più recenti di casa Android.