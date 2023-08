Uno degli operatori virtuali più incredibili al momento è Very Mobile. I suoi servizi impeccabili e la sua copertura, per la quale si appoggia alla Vodafone, che occupa quasi il 100% del territorio nazionale, lo rendono un temibile avversario.

Tuttavia, il suo più grande pregio sono le numerose offerte proposte agli utenti, create nel dettaglio affinché soddisfino ogni esigenza, economica, telefonica e di navigazione. Ogni sua promozione, inoltre, non presenta costi nascosti: la comunicazione alla clientela di Very Mobile è fondata sulla totale trasparenza dei dettagli di ogni singola tariffa e su un’assistenza efficiente, sempre a disposizione in caso di qualsiasi tipo di disservizio o difficoltà.

L’incantesimo si sta per spezzare, le offerte Very Mobile stanno per terminare

Ogni promozione presenta diverse qualità. Ognuna differisce per prezzo e soprattutto per numero di Giga disponibili, inoltre cambiano anche, in caso di portabilità, a seconda dell’operatore precedente.

Ad esempio: l’offerta flash da 200 GB, che comprende anche SMS e Minuti illimitati, per i numeri Iliad, Fastweb e 1Mobile, sarà disponibile a 7,99 euro al mese. La medesima promozione, con gli stessi servizi, per gli ex clienti Kena, TIM, Vodafone e WindTre costa 12,99 euro.

Stesso discorso vale per la tariffa da per i clienti del primo esempio (Fastweb, 1Mobile e Iliad), con minuti illimitati, messaggi infiniti e 270 giga di navigazione ha il prezzo di 9,99 euro mensili. Mentre, per gli altri (TIM, Kena, ecc.) ha il costo di 13,99 euro.

Tutte le tariffe, qualsiasi sia il vostro attuale operatore, saranno attivabili entro l’11 settembre gratuitamente, con la spedizione della nuova SIM direttamente a casa senza costi aggiuntivi. Se avete perplessità, potete consultare il servizio clienti nella sezione apposita online.

Per altre promozioni vi consigliamo di consultare il sito di Very Mobile e scegliere presto quella che più vi aggrada, ma, se non siete convinti, potete anche compararle con quelle di tutti gli altri operatori per scegliere la più conveniente.