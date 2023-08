Urbanista Malibu, ecco la cassa bluetooth con ricarica solare

Urbanista ha oggi presentato al mondo Malibu, la prima cassa al mondo bluetooth con ricarica solare integrata a celle solari Powerfoyle, per una autonomia idealmente illimitata, grazie proprio alla possibilità di completare la ricarica ogni qualvolta venga esposta al solo.

Il suono è profondo, con diffusione quasi a 360 gradi (presenti 2 speaker da 10 watt), bassi potenti, alti nitidi e precisi, tutte caratteristiche che vanno a formare un audio sapientemente bilanciato, con dettagli e qualità di alto valore. Il tutto viene convogliato in un design iconico, ma allo stesso tempo piccolo e funzionale, che ne facilita la trasportabilità e l’usabilità in movimento; realizzata con plastica e materiali riciclati, la cassa ha certificazione IP67, ciò la rende perfettamente impermeabile, oltre che in grado di proteggersi da sabbia e polvere.

Urbanista Malibu, l’altoparlante bluetooth con ricarica solare

L’autonomia, come vi abbiamo anticipato, è praticamente infinita, data la presenza della ricarica solare nella parte superiore, utilizzabile sia in ambienti interni che esterni, in caso contrario la si potrà utilizzare per un giorno intero, prima di ricorrere alla ricarica tramite la porta USB-C.

Il sistema di controllo si concentra sulla parte superiore, con tre pulsanti fisici che permettono di raggiungere la maggior parte delle funzioni, mentre da mobile, tramite l’applicazione gratuita, sarà possibile personalizzare l’equalizzatore o regolare altre impostazioni. Interessante è la possibilità di effettuare il pairing tra due dispositivi differenti, per creare una sorta di effetto surround.

Il prodotto potrà essere acquistato a partire dalla fine del mese di Settembre, direttamente sul sito ufficiale Urbanista, al prezzo di 169 euro, nelle due colorazioni: Midnigh Black e Desert Gray.