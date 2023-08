IFA 2023 è ormai alle porte, la fiera di Berlino inizierà ufficialmente il 1 settembre 2023, ed ecco che tutte le aziende hanno iniziato a rilasciare i comunicati stampa relativi ai prodotti che porteranno direttamente in loco. Oggi è il turno di TP-Link, azienda leader nel networking, pronta a tornare nella capitale tedesca con tante novità interessanti.

Il WiFi 7 è il futuro della connettività wireless, dopo aver lanciato i primi dispositivi verso la fine del 2022, TP-Link si prepara a presentare Router Archer BE 900, BE550 e BE230, affiancati dai range extender RE655BE, RE550BE e RE800BE, tutti in grado di supportare la nuova generazione, come i sistemi mesh Deco BE65, BE65-5G e BE 85.

TP-Link e lo standard Matter

L’altro focus importante è mirato sullo standard Matter, introdotto nel 2019, nasce per facilitare l’integrazione tra i dispositivi elettronici. Nel corso dell’IFA 2023, TP-Link mostrerà al mondo i primi prodotti compatibili, come le prese intelligenti TAP P100 e P115, ma anche la multipresa P300M e la lampadina Wi-Fi L535E.

In aggiunta a tutto quanto appena descritto, l’azienda ha confermato che Tapo Hub H200 e H500 presto riceveranno un aggiornamento via OTA, che li porterà a supportare alla perfezione il nuovo standard, riuscendo a beneficiare tutti gli aspetti positivi dello stesso, senza costi o sforzo.

Nel caso in cui vi trovaste ad IFA 2023, presso lo stand di TP-Link potrete trovare una piccola casa intelligente, dove vedere e provare le varie funzionalità smart dei prodotti dell’azienda, oltre che l’ebbrezza di capire il significato di vivere in una casa intelligente. Le novità non finiscono qui, seguiranno aggiornamenti.