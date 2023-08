TIM ha recentemente messo a disposizione del pubblico italiano vere e proprie offerte da primato, che permettono a tutti di raggiungere un livello di risparmio unico, con il quale riuscire a confrontarsi e spendere molto meno del solito.

Una delle promozioni più in voga tra il pubblico italiano è sicuramente la TIM Power Supreme Web Easy, soluzione che risulta essere a tutti gli effetti una operator attack richiedibile da coloro che decidono di abbandonare Iliad o un MVNO, con annessa la portabilità obbligatoria del numero originario.

TIM, quale è l’offerta imperdibile di oggi

L’offerta può essere richiesta direttamente dal sito ufficiale, per un motivo in particolare: chi sceglierà questa via potrà godere del primo mese a titolo completamente gratuito (il canone sarà da versare dalla seconda mensilità).

Gli utenti che decideranno di richiederla potranno ottenere in cambio illimitati minuti e SMS che possono essere utilizzati senza problemi verso chiunque, arrivando anche a 150 giga di internet alla massima velocità. La navigazione al momento attuale è solamente in 4G+, per avere il 5G sarà necessario versare un piccolo contributo aggiuntivo.

Il prezzo della promozione è tra i più bassi che abbiamo mai visto, poiché al giorno d’oggi è richiesto il versamento solamente di 7,99 euro al mese, un canone che deve essere pagato con il credito residuo, ed anche comunque la possibilità di richiedere la portabilità in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, o vincoli particolari.