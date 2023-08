TIM anche sul finire dell’estate rinnova la sua oramai acerrima sfida con Iliad. Il gestore italiano vuole aumentare il suo già ricco bacino di utenti, attraverso una serie di proposte low cost, utili per far concorrenza proprio ad Iliad ed alla sua ultima ricaricabile di riferimento, la Flash 180.

TIM, le promozioni Wonder per convincere tutti i clienti

Nel novero delle sue ricaricabile migliori, i clienti che optano per una SIM di TIM in questi giorni potranno scegliere certamente le offerte Wonder. Le tariffe Wonder, già conosciute in passato, si presentano ora attraverso una veste rinnovata ed ancora più vantaggiosa.

Nella prima versione, i clienti che optano per TIM Wonder avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo per i clienti sarà di soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Nella sua seconda versione, invece, la TIM Wonder presenta un costo persino più basso pari a soli 7,99 euro al mese. I clienti riceveranno chiamate no limits, SMS infiniti ed infine 70 Giga per la connessione di rete con il 5G incluso nel prezzo.

Gli utenti che scelgono questa ricaricabile di TIM dovranno aggiungere come extra solo un costo una tantum il cui valore è di 10 euro per la sottoscrizione della rete e l’attivazione della SIM. La portabilità della propria rete da altro operatore è propedeutica per la sottoscrizione delle tariffe Wonder. Per la portabilità saranno sempre necessari sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.