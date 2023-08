Gli smartphone, ad oggi, sono così ampiamente utilizzati da chiunque e da persone di tutte l’età e provenienza, che spesso capita che ci si dimentica di quanto un’esposizione troppo prolungata agli schermi digitali possa essere dannosa per la nostra salute.

Non solo dal punto di vista cognitivo -comportamentale, in quanto riducono la nostra capacità di concentrazione e di problem solving, ma anche dal punto di vista fisico.

In quanto, i dispositivi mobili, possono essere particolarmente dannosi per la nostra salute a causa delle continue radiazioni emesse da telefoni cellulari, che incidono direttamente su testa e corpo.

Ebbene sì, gli smartphone sono produttori e trasmettitori attivi di radiazioni dalle quali sarebbe opportuno mantenersi a debita distanza.

Gli smartphone più radioattivi, ad oggi

Al fine di non generare troppi allarmismi, è importante sapere che l’Unione Europea ha stabilito dei limiti massimi di radiazioni entro cui gli smartphone “non possano andare”.

Infatti, per ogni paese, l’Europa ha stabilito un indice di radiazione, detto indice Sar, entro cui ogni azienda produttrice di dispositivi mobile deve rientrare.

Per l’Italia l’indice SAR stabilito corrisponde a 2 w per kg.

Così, adesso, ogni volta che vi trovate ad acquistare un nuovo smartphone o a consigliarne uno a qualcun altro, tenete bene a mente di controllare il valore dell’indice Sar, presente spesso già sulla confezione o nel libretto delle istruzioni.

In ogni caso è un dato molto importante da conoscere per rendere più “sicura” la vostra scelta definitiva.

A tal proposito, parlando di smartphone radioattivi e valutando i modelli lanciati in questo ultimi anni, è possibile elaborare una piccola lista di telefoni cellulari considerati tra i più “radioattivi” e dunque pericolosi, rispetto agli altri.