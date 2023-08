Se avete la vista SUPER acuta, troverete la farfalla nell'illusione ottica

Sono talmente tante le illusioni ottiche che stanno prendendo piede ultimamente, che se ne sarebbe perso il conto. Che sia una semplice immagine o un disegno con qualcosa nascosto al suo interno, un’illusione ottica è sempre divertente e soprattutto riesce a congiungere tante persone nell’intento di risolverla.

Lo scopo di una situazione del genere è quello di testare sicuramente le capacità cognitive e la percezione delle immagini da parte degli utenti. Ovviamente anche la capacità di osservazione è fondamentale. Più in particolare ci sarebbero delle illusioni ottiche che sarebbero diventate virali nell’ultimo periodo, come quella dello stagno che starebbe infatti impazzando in rete.

Potrebbe essere anche questo motivo di divertimento con gli amici o magari per i propri bambini, così da farli esercitare alla grande. Come potete notare, l’immagine è raffigurata proprio in basso, nel prossimo paragrafo.

Illusione ottica dello stagno: dovete trovare la farfalla che si nasconde al suo interno

Questa volta potrebbe non essere così facile come di solito è: l’illusione ottica dello stagno potrebbe trarre in inganno parecchie persone. Sono diversi infatti gli utenti che hanno riferito di aver avuto difficoltà per qualche minuto prima di scoprire dove si trovasse la farfalla nascosta.

Bisognerà infatti osservare l’immagine con un punto di vista disinteressato, quasi come se si volesse trasmettere al cervello l’idea di una visione totale e non particolare, ovvero mirata solo in alcuni punti. In questo modo sarà più possibile arrivare in maniera rapida alla soluzione. Impostate un timer e fate a gara con i vostri amici a chi ci riesce prima.