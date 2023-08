Sono passati ormai due anni dall’annuncio ufficiale dei nuovi Galaxy Watch 4 di Samsung ma nonostante questo sono ancora molto richiesti.

Sulla piattaforma Amazon per qualche giorno potete trovare il modello da 40mm scontato di quasi il 60%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Watch 4 da 40 mm in super offerta su Amazon

Il Watch 4 Classic ha un display che misura 1,2 pollici di diagonale e offre una risoluzione di 396×396 pixel, più che sufficienti, data la dimensione, per ottenere una densità di pixel tale da avere caratteri e icone sempre ben definiti. Si tratta di un pannello AMOLED e come tale offre neri molto profondi e colori brillanti in tutte le situazioni.

Display a parte, Watch 4 è certamente uno dei prodotti più completi dal punto di vista dell’hardware in generale. Dentro la scocca abbiamo infatti un Exynos W920, 1,5 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione. Quest’ultimo è certamente utile per installare le applicazioni ma, a mio modo di vedere, è ancora più utile per scaricare le playlist di Spotify in locale.

Infine ci sono l’accelerometro, il giroscopio, il barometro, l’NFC per i pagamenti e il GPS. L’altra nota positiva è poi data dal fatto che nel passaggio a Wear OS non si è persa nessuna delle funzioni presenti su Tizen, sia per quanto riguarda le applicazioni Samsung già presenti che a livello di analisi dell’attività giornaliera e misurazione dei parametri biometrici. Rimane anche la possibilità di effettuare un ECG ma è ancora una funzione riservata ai possessori di uno smartphone Samsung. Come anticipato precedentemente, potete trovarlo a questo link su Amazon a soli 119 euro invece di 269 euro.