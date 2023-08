Il colosso sudcoreano Samsung, si prepara a lanciare il nuovo Galaxy 24 Ultra, che presenterà delle sostanziali differenze di design rispetto ai modelli precedenti.

Infatti, Samsung ha elaborato per il Galaxy 24 Ultra uno stile del tutto nuovo, che rappresenta una vera e propria sfida. In quanto per non si conoscono ancora quali saranno le effettive reazioni da parte del pubblico, poiché il debutto ufficiale del dispositivo avverrà presumibilmente nel 2024, quindi ci sarà da attendere ancora un po’.

Di conseguenza, il nuovo lancio potrebbe essere un successo senza tempi o un buco nell’acqua.

Samsung Galaxy 24 Ultra, cornici più doppie, schermo più ampio

La Samsung ha deciso di prendere un po’ le distanze dallo stile attuale dei suoi smartphone e dei suoi competitors, il nuovo Galaxy infatti, presenterà una cornice molto più doppia e uno schermo piatto largo più di 79 mm.

Samsung abbandona così, almeno per il momento, lo schermo curvo dei suoi modelli precedenti per presentare uno dei display più larghi mai realizzati.

Lo smartphone apparirà anche nella sua versione più slanciata passando a 19.5:9.

Le cornici avranno uno spessore di 3.42 mm per ogni lato.

Una risoluzione di immagine di 3120×1440 e la massima luminosità di schermo di 2.500 nit.

Per coloro che fossero interessati, si consiglia di non acquistare la colorazione nera se non volete che l’effetto “cornice” diventi più evidente, anche se difficilmente potrà essere nascosto se si usa una qualsiasi cover. Cosa assolutamente consigliabile da fare in quanto esse sono un vero e proprio salvavita per gli smartphone. Tuttavia, acquistando una colorazione più chiara, aumenterà l’effetto di estensione del display, lo schermo infatti risulterà più ampio e coinvolgente.