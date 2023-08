Con l’arrivo dell’autunno, iniziano le discussioni dei decisori politici riguardo le possibili novità di tasse e tributi. Una novità per il prossimo anno potrebbe riguardare il canone RAI per gli italiani. Confermato lo scenario che vuole il canone in bolletta sino alla fine del 2023, già da gennaio invece si prospettano dei cambiamenti in vista.

Canone RAI, il possibile scorporo dalle bollette della luce

L’attuale schema del canone RAI prevede un pagamento pari a 90 euro l’anno. Gli italiani esercitano il versamento del tributo direttamente in bolletta in unica soluzione o anche in piccole rate mensili.

Lo schema del canone RAI in bolletta è stato recentemente sotto la lente dell’Unione Europea, che in seguito all’approvazione del piano PNRR, ha chiesto massima trasparenza ai paesi membri per tutte le componenti aggiuntive alle bollette per la luce e per il gas.

L’attuale gettito del canone RAI prevede un entrata per le casse della tv di Stato pari a 1,85 miliardi. In caso di cancellazione del tributo dalle bollette, il Governo è chiamato a valutare delle alternative.

Una prima soluzione sul piatto dell’esecutivo sarebbe quella di un sconto sui costi attuali. I contribuenti si troverebbero a pagare solo una parte degli altri 90 euro annuali, con la restante copertura che sarebbe inserita direttamente dalle casse dello Stato.

Diverso invece è il secondo scenario, ossia quello di uno spostamento del canone RAI dalle bollette per l’energia elettrica alle spese per la telefonia mobile. La soluzione, in tal caso, prevederebbe un netto sconto sui costi annuali del canone a fronte di un netto ampliamento della platea dei contribuenti, pari a tutti gli italiani con una SIM attiva per la telefonia.