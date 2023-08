Leggere a dimenticare il mondo che ci circonda, ci fa vivere avventure senza muoverci da una poltrona, ci permette di imparare cose nuove. È grazie ai libri che la storia continua ad essere tramandata. Spesso ci si dimentica del loro valore, alcuni magari possono trovarli ingombranti o anche molto costosi, considerando che un solo volume cartaceo di circa 300 pagine costa circa 20 euro. A tutto ciò ha posto rimedio la tecnologia, con l’invenzione dei libri in formato digitale e di strumenti come il Kindle. Proprio quest’ultimo, creato da Amazon, permette di contenere al suo interno centinaia di libri, ma la cosa migliore è che con l’abbonamento Prime sono inclusi gratuitamente alcuni volumi.

Non lo sapevate? Nel servizio (scaricando anche solo l’app Kindle, senza necessariamente comprarne uno) vi è anche Prime Reading. Amazon permette ai suoi utenti di accedere ad una selezione di libri molto ampia e di vario genere per accontentare tutti. Magari non eravate nemmeno al corrente di questa possibilità e usufruivate solo dei servizi Prime più conosciuti come Twitch o Prime Video con tutti i suoi contenuti.

Cosa troviamo nella sezione Prime Reading?

Premessa: non aspettatevi di trovare titoli di prima scelta, per quelli dovrete ancora pagare. Tuttavia, nel catalogo, potreste scoprire qualche nuovo autore o libro che farà battere il cuore. Ci sono romanzi d’amore, fantasy, thriller, gialli ma anche saggi, libri di auto aiuto e di ricette. Troverete persino fumetti e qualche manga. Insomma, un vero e proprio miscuglio.

Scaricando l’app Kindle, potrete poi accedere ad una vostra area personalizzata dove vi verranno suggerite delle letture prime in base ai vostri precedenti “acquisti”, facilitandovi la scelta!

In un solo click potranno essere vostri e li troverete nella sezione Libreria. Il sistema però funziona come una sorta di prestito: ogni mese potrete avere “sullo scaffale” un determinato numero di libri. Tuttavia, se vorrete leggere qualche altro titolo su cui avete posato l’occhio, basterà cliccare su un libro già letto o che non vi serve più e selezionare la voce Restituisci libro, come in una biblioteca. Speriamo di aver contribuito ad aprirvi ad un nuovo mondo e che possiate ora godervi le sensazioni che solo la lettura sa dare.