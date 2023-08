A giorno d’oggi le calcolatici si vendono poco, causa il fatto che sugli smartphone è molto facile e comodo trovare l’applicazione calcolatrice.

Nelle scuole però è necessario utilizzare una vera e propria calcolatrice non potendo usare lo smartphone durante la lezione o, peggio ancora, nel corso di una verifica.

Amazon propone una calcolatrice scientifica a soli 5 euro

Per questo motivo oggi, trovando l’offerta sulla piattaforma Amazon, ho pensato di condividerla con voi. L’inizio della scuola è vicino ed è meglio essere preparati per le lezioni di matematica, fisica ed economia con una bella calcolatrice scientifica nuova di zecca!.

Quella proposta su Amazon è una Olympia LCD con display a due righe e 229 funzioni. Super rappresentazione della procedura di calcolo di algebra relazionale. Funzione di ripetizione, rappresentazione esponenziale, funzione di risposta, 9 punti di memoria, funzioni iperboliche / inverso, permutazione, combinazione del calcolo frazionario.

E ancora, fatturazione decimale, conversione delle unità, trasformazione di coordinate, calcolo statistico, analisi di regressione. Per utilizzarla è necessario inserire delle batterie, non incluse nella confezione. Come anticipato precedentemente, è proposta a soli 5.89 euro a questo link. Cosa aspettate? non fatevi cogliere impreparati!.