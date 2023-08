Luna, il 31 agosto non togliete lo sguardo dal firmamento perché si tingerà di blu

Il 31 agosto, gli appassionati di astronomia e chiunque alzi gli occhi al cielo avranno l’opportunità di osservare un fenomeno astronomico piuttosto raro: la Super Luna Blu. Questo evento si verifica quando la Luna si trova nel suo punto orbitale più vicino alla Terra, noto come perigeo, e contemporaneamente si presenta come una luna piena. In queste circostanze, la Luna appare circa il 7% più grande rispetto a una luna piena standard. Sebbene la differenza di dimensioni possa non essere immediatamente evidente ad occhio nudo, l’evento è comunque affascinante e attrae l’attenzione di molti osservatori.

Luna: la prossima si vedrà nel 2037

La denominazione “Super Luna Blu“ potrebbe trarre in inganno, poiché non implica che la Luna assuma una tonalità blu. In realtà, il termine “Blu” si riferisce al fatto che si tratta della seconda luna piena del mese. Questo fenomeno è piuttosto raro e si verifica solo ogni 10-20 anni. La prossima Super Luna Blu, dopo quella del 31 agosto 2023, è prevista per il 2037.

La distanza tra la Terra e la Luna durante la Super Luna Blu del 31 agosto sarà di circa 363.000 km. Questa particolare Super Luna è stata identificata come la più luminosa dell’anno, grazie ai calcoli dell’astrofisico in pensione della NASA, Fred Espenak. È interessante notare che il concetto di Super Luna è stato introdotto relativamente di recente, nel 1979, dall’astrologo Richard Nolle. La definizione si riferisce a una luna piena che si verifica entro il 90% del suo perigeo.

Un aneddoto storico collegato al nome “Luna Blu” risale al 1883, quando il vulcano Krakatau eruttò con una potenza devastante, causando la morte di circa 36.000 persone. L’eruzione produsse una grande quantità di anidride solforosa e cenere nell’atmosfera. Queste particelle atmosferiche filtravano la luce rossa, facendo apparire la Luna di un colore bluastro. Questo evento potrebbe aver dato origine al termine.

Insomma, la Super Luna Blu rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di astronomia e per chiunque desideri ammirare la bellezza del cielo notturno. Sebbene la Luna non assuma effettivamente una tonalità blu, il fenomeno rimane uno spettacolo affascinante e un promemoria delle meraviglie del nostro sistema solare.