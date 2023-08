I prodotti da Lidl sono disponibili a prezzi veramente concorrenziali, se non quasi unici nel loro genere, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una fantastica campagna promozionale veramente ricca di occasioni e di riduzioni che non si possono trovare altrove in Italia.

Tutti coloro che al giorno d’oggi vogliono pensare di risparmiare da Lidl, devono innanzitutto recarsi il prima possibile nei negozi fisici, il motivo è semplice, gli acquisti al giorno d’oggi, almeno ai prezzi indicati, non sono effettuabili tramite il sito ufficiale. Ciò non porta alcun altro vincolo, poiché tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi ed anche completamente sbrandizzati.

Lidl, che occasioni con questo volantino di oggi

Nuove occasioni vi aspettano ogni giorno da Lidl, per essere sicuri di raggiungere un livello di risparmio più unico che raro. Come nel caso dell’eccellente set trapano avvitatore ricaricabile, un prodotto di Parkside che nasconde al proprio interno specifiche di ottimo livello, in un prezzo tutt’altro che elevato: soli 89 euro.

Di colorazione classica verde, con brand in rilievo sul lato, il prodotto viene oggi commercializzato con un set di batterie (2 + caricabatterie), pronto a dimostrare la sua utilità, ed il suo rapporto qualità/prezzo estremamente conveniente.

Volendo invece osservare da vicino le specifiche tecniche, ricordiamo essere dotato di motore con trasmissione a 2 velocità, una coppia massima di 45 Nm, il numero di giri che può raggiungerne anche 430 al minuti, e ben 26 livelli di coppia differenti tra cui è possibile scegliere.