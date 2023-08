Le app consentono di utilizzare lo smartphone in una miriade di modi, esse infatti, ci danno libero accesso ad una serie di funzionalità e servizi di cui lo smartphone da solo non dispone.

Grazie alle App, che troviamo sugli Store online, è possibile accedere a: editor di foto e di video, molteplici canali social, giochi di simulazione e di intrattenimento, persino applicazioni per la dieta e la palestra e così via.

Insomma, qualsiasi cosa possiate pensare di aver bisogno, esiste già un’applicazione apposita realizzata ad hoc per aiutarvi.

Molte applicazioni sono a pagamento, tuttavia è possibile trovarne numerosissime altre che non lo sono e che possiamo installare sui nostri dispositivi in forma del tutto gratuita.

A tal proposito, di seguito, vi riportiamo alcune applicazioni gratuite che è possibile scaricare su Google Store, che possono essere molto utili e che poche persone conoscono.

App gratis da Google Store, le migliori da scaricare

CRELLO

Se siete pratici di Canva, Crello è sicuramente un’ottima alternativa all’applicazione. Offre numerosi modelli di post e volantini predefiniti, che basta semplicemente modificare con le proprie informazioni, oltre a dare la possibilità di dare sfogo alla propria creatività per la creazione di poster, banner, infografiche, biglietti da visita e molto altro ancora.

PICS ART

Si tratta di una delle più belle ed utili app per l’editing di foto e video. L’app fornisce un elevato numero di funzione per la modifica e creazione di contenuti grafici e video, proprio come un vero professionista del settore.

LADYTIMER

Si tratta di un’applicazione fatta apposta per le donne. Una sorte di agenda su cui segnare la data di ogni ciclo mestruale, indica i periodi di massima fertilità per le donne che desiderano avere un bambino, offre la possibilità di entrare a far parte di una chat tutta al femminile per scambiarsi opinioni e consigli, e molti altri servizi inclusi.

PINTREST

E’ un app bastaa sulla condivisione di di foto, immagini e video. Essa consente agli utenti di creare intere bacheche, a cui è possibile dare ad ognuna un nome diverso a seconda della tipologia dei contenuti che si deciderà di inserire al suo interno. Inoltre è possibile visualizzare le bacheche di altri utenti, condividere e salvare i contenuti che più ci piacciono.

ZOOM

Si tratta di un’app davvero utile soprattutto se impiegata in ambito professionale, in quanto essa consente di effettuare videochiamate con un vasto numero di contatti, chattare e al contempo condividere il proprio schermo. Insomma tale applicazione risulta essere davvero molto utile in caso di videoconferenze e riunioni a distanza.