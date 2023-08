Immaginate di invitare vostra nonna a casa, di preparare un bel pranzo vegano e omettere questo dettaglio volutamente. Finito il pranzo svelate il trucco e succede il miracolo: vostra nonna capisce che mangiate come qualsiasi altra persona e la smette di cercarvi di rifilarvi le polpette. Il fatto è che c’è un preconcetto di base: se un piatto è segnalato come vegano, verrà automaticamente etichettato come qualcosa di strano.

Una ricerca ha constatato, infatti, che non scrivendo la parola vegano su un alimento incoraggi le persone a scegliere cibi che solitamente non consumerebbero anche se a base vegetale.

Perché il cibo vegano è associato a qualcosa che normalmente non mangeremmo?

Degli scienziati hanno condotto uno studio esaminando le scelte alimentari di 150 persone. Da questo hanno scoperto che quando una pietanza era presentata senza essere definita vegana, le probabilità che venisse scelta aumentavano del 74%. Più che a un processo cerebrale, la scelta è dettata da differenti fattori. Sicuramente fanno il loro gioco il pregiudizio per il quale il cibo vegano sia quasi disgustoso e che non sazi come quello “normale”.

La ricerca ha messo in evidenza che, con la semplice omissione della parola vegano sulla confezione possa portare ad una scelta alimentare più sostenibile e salutare. Considerando anche che nell’era moderna la crisi climatica e l’obesità sono due delle principali tematiche più dibattute, questa scelta non porterebbe altro che benefici.

Gli stessi rivenditori, i bar, i ristoranti dovrebbero dunque cercare di promuovere questa “iniziativa”. C’è anche da considerare anche che chi ha intolleranze alimentari, come al lattosio, possa giovare di tutto ciò. Semplificherebbe anche il solo poter uscire di casa e trovare cibi che possano essere tranquillamente ingeriti (considerando che comunque per norme legali debbano comunque essere scritti gli ingredienti).

Insomma, si dovrebbero mettere da parte tutte le idee a cui la nostra società è ancorata e sarà difficile. Tuttavia, togliendo una semplice etichetta già potrebbe portare a dei buoni risultati.