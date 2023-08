Volete attivare una promozione da 100 giga al mese a basso costo? allora dovete recarvi il prima possibile da ho.Mobile, dove potrete trovare una soluzione più unica che rara, al cui interno si trovano tantissimi contenuti, ad un prezzo veramente concorrenziale.

Spendere poco con ho.Mobile è decisamente facile, anche se ultimamente il MVNO ha deciso di adeguarsi agli operatori telefonici tradizionali, mettendo a disposizione le promozioni migliori solamente a coloro che decidono di effettuare la portabilità del numero, proveniendo da uno specifico operatore virtuale (o MVNO), oppure da Iliad.

ho.Mobile, che occasioni con quest’offerta

La spesa da ho.Mobile, ricordando che la promo di cui vi parliamo oggi è attivabile solo fino al 31 agosto, è davvero ridotta ai minimi termini. L’attivazione è completamente gratuita, mentre mensilmente sarà possibile versare, tramite il proprio credito residuo, un contributo di soli 5,99 euro.

Tutto questo per godere di ben 100 giga di internet alla massima velocità, passando anche per minuti e SMS che saranno completamente illimitati verso ogni numero di telefono. La navigazione, come da prassi per la maggior parte degli MVNO, è da ritenersi limitata a circa 50Mbit/s in download.

A differenza di altre realtà, in questo caso non è previsto alcun vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che il singolo utente potrà decidere di abbandonare ho.Mobile quando vuole, senza incorrere nel pagamento di una mora aggiuntiva per il passaggio anticipato, o prima della scadenza del vincolo stesso.