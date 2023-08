I conti correnti sono sempre più nel mirino dei malviventi che al giorno d’oggi si ritrovano a voler approfittare di tutti coloro che non sono in grado di tenersi stretti il proprio denaro, e non comprendono i pericoli di una rete sempre pronta a rubarvi ogni singolo centesimo.

Il meccanismo più utilizzato al mondo, per quanto riguarda le truffe bancarie, prende il nome di phishing, e consiste sostanzialmente nel tentativo da parte del malvivente di fingersi l’azienda di cui si è effettivamente clienti, mediante l’invio di un SMS o di una email di posta elettronica. Ma vediamo nel dettaglio come fanno.

Conti correnti e banche, ecco come compiono le truffe

La truffa ha inizio proprio con l’invio del suddetto messaggio, che sia SMS o email poco cambia, il malvivente inserisce come mittente la banca di riferimento, andando a scrivere un testo che in primis vuole spaventare l’utente finale, invogliandolo a premere il link interno per idealmente collegarsi al sito ufficiale, tramite il quale effettuare l’accesso al proprio conto corrente. Coloro che seguiranno pedissequamente tutte le indicazioni, si ritroveranno su un sito che esteticamente è identico all’originale, ma che in realtà è assolutamente differente, proprio perché viene gestito dal malvivente, il quale potrà accedere ai dati che andrete effettivamente ad inserire.

Nel caso in cui doveste ricevere messaggi di questo tipo, sappiate che al 100% si tratta di una truffa, cancellateli immediatamente.