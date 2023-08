L’Asus VivoBook 16X M1603QA attualmente proposto a prezzo scontato su Amazon è indicato per chi cerca un notebook dal prezzo non proibitivo con uno schermo grande e un processore ad alte prestazioni di fascia medio alta.

Infatti, per 469 euro, prezzo di oggi, offre uno schermo da 16 pollici anche abbastanza luminoso grazie alle 300 candele di luminosità, unito a un processore della serie H ad alte prestazioni appartenente alla famiglia Ryzen 5 di AMD. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

ASUS VivoBook 16x in offertona su Amazon

Il dispositivo monta un processore AMD Ryzen 5 5600H, un processore della serie 5000 caratterizzato da un Thermal Design Power da 45 watt e basato su architettura Zen 3 prodotta a 7 nanometri dal nome in codice Cezanne. Questo processore è composto da 6 core e 12 thread che possono raggiungere la frequenza operativa di 4.20 gigahertz e da ben 16 megabyte di memoria cache di terzo livello.

Poi, il chip grafico su cui questo notebook Asus fa affidamento è quello integrato nel processore, ossia l’AMD Radeon Graphics Vega 7 in versione Cezanne. Si tratta di un chip grafico configurato con 448 core Radeon a una frequenza operativa di 1800 megahertz. Nel campo delle memorie, si va da una RAM da 8 gigabyte di tipo DDR4 a 3200 megahertz saldata in single channel, ma espandibile fino a 16 gigabyte in dual channel, grazie alla presenza di uno slot SODIMM. Mentre, si arriva a un SSD con interfaccia PCIe di terza generazione e taglio da 512 gigabyte.

Poi, nel comparto di rete, non manca un WiFi di sesta generazione con due antenne e quattro flussi di trasferimento dati, cui è affiancato un Bluetooth in versione 5.3, l’ultima generazione di Bluetooth. Nel multimedia, invece, ci sono una webcam HD da 1280×720 pixel, anche corredata di un otturatore per precluderne le riprese quando non serve, e un sistema audio con altoparlanti stereo e un microfono. Queste e molte altre caratteristiche le potete scoprire a questo link, dove potrete anche acquistare il dispositivo per soli 469 euro invece di 648.76 euro.