Apple sta per fare l’annuncio che tutti aspettavano da mesi: l’iPhone 15 sarà infatti svelato al mondo in un evento programmato dalla società per il 12 settembre alle 13:00.

La sede è ancora da definire, e si pensa ci possa essere spazio anche per la presentazione dei nuovi Apple Watch.

Per quanto riguarda gli iPhone 15 invece, sono molte le speculazioni che si sono sommate durante questi mesi. La versione standard del 15 e quella Plus dovrebbero assomigliare nel design infatti al già noto iPhone 14, ma con alcuni elementi distintivi che avranno il compito di differenziarli.

Ritorna in ogni caso la Dynamic Island, scelta che è stata considerata rispetto all’ormai obsoleta tacca nera dove vengono nascosti tutti i sensori. Addio anche alla connessione tramite cavo Lightning che ora vedrà per la prima volta l’avvento di una porta USB-C, che a detta di alcuni leaks dovrebbe consentire una ricarica ancora più rapida.

Un design che supera ogni aspettativa

Ancora dubbi invece per il 15 Pro e il Pro Max, perchè si pensa che il design sia completamente diverso dai modelli di fascia più bassa. Si parla infatti di cornici in titanio e soprattutto più sottili, oltre che a nuove lenti per la fotocamera ed un nuovo obiettivo. Ovviamente anche il prezzo è una grande incognita, e bisognerà capire quanto costeranno effettivamente questi upgrade tanto richiesti.

Per finire invece troviamo gli Apple Watch della Serie 9 che debutteranno molto probabilmente durante l’evento. I leaks dicono che saranno introdotte nuove casse da 41 e 45 millimetri e una nuova versione del Watch Ultra.