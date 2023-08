Android Auto, il modo per risolvere il TERRIBILE bug di agosto

Usare Android Auto è diventato un’abitudine per gli utenti, i quali sanno benissimo di poter fare così a meno dello smartphone. Le funzionalità di questa piattaforma dedicata alle auto permettono di avere tutto sotto controllo, tra navigazione, messaggi, chiamate e molto altro ancora.

Con le nuove versioni sono aumentate anche le facoltà in possesso di coloro che hanno, ovviamente, uno smartphone Android. Ora però qualcuno avrebbe cominciato a lamentarsi a causa di alcuni malfunzionamenti che avrebbero improvvisamente preso il sopravvento.

Android Auto starebbe attraversando un periodo con due facce della medaglia. Gli utenti infatti sanno bene che le novità arrivate sono un trampolino di lancio per il futuro ma allo stesso tempo ci sarebbe anche un bug che avrebbe fatto innervosire moltissime persone.

Android Auto, il bug che non fa avviare il sistema può essere risolto almeno per il momento

Come hanno segnalato svariati utenti nell’ultimo periodo, Android Auto starebbe attraversando un periodo davvero particolare. Più automobilisti hanno riferito di aver avuto problemi nell’avviare il sistema collegando il proprio smartphone Android all’automobile.

Esatto, sembrerebbe che Android Auto non riesca ad avviarsi in alcuni casi, con gli utenti che dunque non saprebbero come fare. Pare che Google sia a conoscenza della problematica in essere e che stia provvedendo con un nuovo aggiornamento pronto ad essere lanciato. Almeno per il momento però ci sarebbe una soluzione molto semplice da attuare. Gli utenti non dovrebbero fare altro che cancellare i dati di navigazione e soprattutto svuotare la cache. Solo in questo modo si potrebbe riuscire ad evitare il problema.