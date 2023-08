Se siete stanchi di passare l’aspirapolvere quotidianamente e volete un aiuto che non vi faccia pensare al pavimento, oggi abbiamo la soluzione per voi.

La piattaforma Amazon sta infatti proponendo il robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum S12 in super offerta, con più del 30% di sconto. Scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche.

Xiaomi Robot Vacuum S12 in offerta su Amazon

Il Robot aspirapolvere S12 di Xiaomi è dotato di tecnologia di navigazione laser, in grado di eseguire scansioni a 360°, identificare ottimamente l’ambiente domestico e creare una mappa dell’abitazione accurata; connetendo il robot all’app Xiaomi Home puoi personalizzare la programmazione di pulitura per una ottima efficienza.

Il potente motore senza spazzole da 4000Pa rimuove polvere e capelli con facilità; e dotato anche di un contenitore 2-in-1 per acqua e polvere, per una pulizia ottima e conveniente. Il serbatoio dell’acqua intelligente rilascia l’acqua in modo uniforme per offrire un’umidità costante senza bagnare il pavimento; sono disponibili tre diverse impostazioni dell’acqua per i diversi materiali del pavimento.

La pulizia a forma di S offre la ottima efficienza, mentre quella a forma di Y simula la pulizia manuale, lavando ripetutamente da sinistra a destra per offrire una rimozione efficace delle macchie sul pavimento; i sensori multipli permettono al robot di riconoscere gli ostacoli riducendo le possibilità di rimanere bloccato o di subire urti. Il prodotto è disponibile a questo link al prezzo di 249.99 euro invece di 359.99 euro.