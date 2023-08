All’inizio di Agosto la famosa azienda cinese, Xiaomi, produttrice di smartphone ed altri dispositivi digitali, nel corso di un evento avuto luogo in Cina il 5 Agosto 2023, ha mostrato a tutti il nuovo logo della Miui 15.

Ovvero parliamo della personalizzazione dei software Android, che sarà disponibile sugli smartphone che lo supportano realizzati negli ultimi mesi.

Tuttavia, sono molte le speculazioni e congetture degli ultimi giorni sull’argomento.

Di recente, infatti, si sta diffondendo l’opinione secondo cui Miui 15 sarebbe molto più di una semplice personalizzazione di software, ma cercherà al contrario di imporsi, come una scelta alternativa, al noto sistema operativo Android.

Xiaomi e Miui 15, cosa comporterà?

La realizzazione di Miui 15 per Xiaomi, significa costruire un sistema operativo fatto su misura. Quest’ultimo, prendendo le distanze dal colosso di Mountain View, acquisisce una maggiore libertà di azione, attraverso lo sviluppo di applicazioni, feature e caratteristiche completamente nuove, ottimizzate al meglio per i propri dispositivi.

Il nuovo sistema operativo sarà reso disponibile ad una molteplicità di device, come tablet, laptop e altri dispositivi indossabili (wearable).

Esso, inoltre, potrebbe proporsi di fornire nuove garanzie di sicurezza rispetto ad Android, così da presentarsi come scelta alternativa ad iOS, di proprietà della Apple.

Da sempre riconosciuto per la sua sicurezza e inviolabilità di sistema.

Tuttavia, queste su Xiaomi e su Miui 15, in realtà, per adesso, sono solo supposizioni.

Nulla di concreto o ufficiale è stato comunicato a riguardo.

Tutto ciò potrebbero essere solo semplici congetture o, al contrario, lo sviluppo di un sistema completamente nuovo in grado di imporsi tra le scelte di Android ed iOS.

Non ci resta che attendere nuove informazioni a riguardo e stare a guardare.