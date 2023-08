WhatsApp continua ad essere di gran lunga la piattaforma preferita dal pubblico, almeno in Occidente, per quanto riguarda la messaggistica istantanea. Il successo della chat, rappresentato anche dai numerosi upgrade di queste settimane, però in alcuni casi si trasforma in un vero e proprio boomerang. Gli hacker della rete sono infatti sempre in agguato con le loro catene di messaggi per mettere in difficoltà i milioni di iscritti che quotidianamente usano il servizio.

WhatsApp, il pericolo delle catene è sempre più incombente

Le catene sono uno strumento in grado di massimizzare la condivisione di messaggi spam tra migliaia di device. Spesso e volentieri proprio le catene rappresentano un campanello d’allarme per la sicurezza online del pubblico.

In queste settimane, ad esempio, stanno circolando su WhatsApp catene con messaggi spam che pubblicizzano sedicenti codici sconto legati ora ai principali brand del mondo hi-tech ora anche ai marchi più famosi della moda e del design. Questi coupon (che si rivelano ovviamente fasulli) hanno lo scopo di attirare l’attenzione dei lettori e di spingere costoro a compilare un apposito form in calce ai messaggi.

Quello del form da compilare non è altro che un abile stratagemma degli hacker per mettere le mani sulle informazioni riservate del pubblico. Da mesi, infatti, i malintenzionati della rete spingono forte per avere altro disposizione sempre più dati anagrafici e personali per creare profili fasulli in rete o anche per mettere in atto dei veri e propri furti d’identità. Già molti iscritti a WhatsApp nelle scorse giornate sono cadute in questa subdola trappola.