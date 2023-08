Vodafone sorprende tutti, TIM battuta con la Family+ con giga illimitati

Vodafone ha in pugno la concorrenza come non mai, soprattutto grazie alle sue offerte mobili. Dopo aver riempito l’Europa intera di clienti, il gestore anglosassone si sta concentrando sull’Italia per recuperare un gran numero di vecchi utenti. Questi, finiti nelle grinfie di altri gestori, potrebbero ritornare indietro per via di alcune agevolazioni.

Se Vodafone oggi è uno dei migliori provider lo deve di sicuro alla sua perseveranza, talmente spiccata da far trovare al gestore sempre la via d’uscita giusta dai problemi. L’ultima promo è una manna dal cielo per i già clienti.

Vodafone: le nuove offerte vedono una leader, è la Family+

Andando in ordine, sembrerebbe che i primi mesi non avevano entusiasmato per quanto riguarda le offerte mobili. Il 2023 però poi è diventato un vero e proprio covo di nuove promozioni, tutte piene di contenuti e soprattutto dai prezzi più bassi del solito.

Tra i provider più attivi in assoluto c’è sicuramente il nome di uno in particolare che è una delle vecchie glorie, ovvero Vodafone.

Sua migliore offerta in questo momento è un privilegio per pochi, o meglio per tante persone che fanno già parte della sua cerchia. I già clienti con rete fissa in casa potranno infatti approfittare di una grande promozione, ovvero la proposta dell’offerta Family+ a soli 9,99 euro.

Questo significa avere ogni mese per meno di 10 euro una soluzione che consente di avere tutto senza limiti, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga. Il prezzo resterà il seguente fin quando gli utenti non abbandoneranno il gestore per la loro offerta domestica.