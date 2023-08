Il produttore cinese Vivo ha da poco ampliato ulteriormente la sua gamma di smartphone Vivo V con un nuovo dispositivo. L’ultimo arrivato è Vivo V29e ed è stato annunciato in veste ufficiale in queste ore per il mercato indiano. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Vivo annuncia ufficialmente il nuovo Vivo V29e con display AMOLED curvo

Vivo V29e è l’ultimo arrivato in casa Vivo ed è stato annunciato in queste ore per il mercato indiano. Come già anticipato dai rumors, questo smartphone si distingue per il suo design molto curato. Sul fronte troviamo infatti un ampio display con tecnologia SuperAMOLED e con i bordi curvi ai lati. Lo schermo ha una diagonale da 6.78 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Sul posteriore lo smartphone presenta una backcover con una doppia rifinitura molto particolare. Gli utenti potranno scegliere tra due colorazioni, ovvero Artistic Red e Artistic Blue. Si tratta di una backcover molto particolare, dato che cambia colora se esposta ai raggi UV. In alto a sinistra trovano poi posto due sensori fotografici, uno principale da 64 MP e uno grandangolare da 8 MP.

Le prestazioni sono affidate al soc Snapdragon 695 con tagli di memoria da 8 GB di RAM e 128 oppure 256 GB di storage interno. Lo smartphone dispone poi di una batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 44W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo V29e sarà disponibile per il momento per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 300 euro al cambio attuale.