Le offerte al 50% di casa Unieuro sono indubbiamente tra le migliori promozioni che attualmente possiamo trovare direttamente nei punti vendita fisici, in questo modo gli utenti possono davvero pensare di raggiungere un livello di risparmio più unico che raro.

Spendere poco con Unieuro è molto più semplice di quanto potreste mai immaginare, gli utenti che oggi sono disposti ad acquistare nei negozi dell’azienda, devono comunque sapere che le stesse offerte risultano essere attive anche online sul sito ufficiale, così da essere sicuri di poter accedere agli sconti, anche dal divano di casa propria.

Unieuro, che offerte con il nuovo volantino

Tutti gli utenti che porteranno da Unieuro un vecchio notebook, per acquistarne uno nuovo del valore commerciale di almeno 299 euro (inclusi i modelli Apple), avranno pienamente diritto a ricevere un rimborso del valore massimo di 250 euro.

Questo si trova alla base dell’attuale campagna promozionale di Unieuro, ma non è nemmeno da trascurare l’occasione legata al mondo degli smartphone, con numerosi prodotti in promozione: Galaxy Z Flip 5 in vendita a soli 1249 euro, oppure anche Galaxy S23 che viene oggi proposto a 749 euro, per poi scendere verso la fascia più bassa della telefonia mobile.

Nello specifico parliamo di Honor 90 lite a 279 euro, passando anche per Honor X5 Plus che viene oggi a 119 euro, un buon realme C53 a 159 euro, OnePlus Nord Ce 3 Lite a soli 249 euro, ed anche Oppo A78, che oggi costa solamente 229 euro.