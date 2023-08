TCL ha oggi annunciato la nuova serie di QD-Mini LED, televisori di altissima qualità, affiancati da soluzione smart home che permetteranno di reinventare completamente il concetto di casa del futuro.

Al top della nuova serie di televisori troviamo TCL X955, un modello con luminosità di picco di 5000 nits, per un dettaglio e nitidezza in grado di ridefinire completamente l’esperienza visiva. Il prodotto è equipaggiato con tecnologia QLED, in grado di produrre fino ad 1 miliardo di colori e la copertura del 98% della gamma cromatica DCI-P3. Sotto il cofano trova posto il processore AiPQ 3.0, con gli algoritmi proprietari legati all’intelligenza artificiale per il miglioramento del contrasto, il supporto all’HDR, i colori e altro ancora. L’audio non manca di dettaglio, grazie alla soluzione 4.2.2, che offre un’esperienza stereo di qualità.

La serie X si completa con due modelli da 85 e 98 pollici, i più grandi dell’intero mercato. Scendendo leggermente nel prezzo incrociamo la C95 Series, sempre televisori QD-Mini LED, ma qualitativamente inferiori, conditi con la presenza di uno speaker da 120W Onkyo Dolby Atmos (saranno disponibili nelle varianti da 65, 75, 85 e 98 pollici).

TCL, le altre novità

Molto interessante è anche il TCL C805, un televisore con luminosità di picco di 1300 nits e refresh rate a 144Hz (con supporto al VRR), si tratta sempre di un QD-Mini LED da 65 pollici, disponibile comunque anche da 50, 55, 75, 85 e 98 pollici.

Le novità di TCL non terminano assolutamente qui, l’azienda ha oggi presentato lavatrici, e tanti altri prodotti elettronici per la propria abitazione con un’anima profondamente tecnologica e futuristica. Seguiranno aggiornamenti e nuovi dettagli in merito.