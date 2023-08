Samsung è un’azienda sudcoreana leader del settore della tecnologia nel mondo. Principalmente conosciuta come produttrice di telefoni cellulari, l’azienda è nota anche nel mercato degli elettrodomestici grazie alle sue smart tv, lavatrici, frigoriferi, asciugatrici, forni e numerosi altri prodotti.

Per quanto riguarda la produzione e la vendita di smartphone il fiore all’occhiello dell’azienda è il noto Galaxy. Il primo modello della serie, il Samsung Galaxy i7500, è uscito nel lontano 2009 e d’allora la produzione non si è più fermata.

Al momento si aspetta l’arrivo del 2024 per l’uscita dei nuovi Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra che presenteranno delle incredibili novità rispetto ai modelli precedenti dell’azienda.

Samsung Galaxy S24 Ultra, polemica per il nuovo design

I nuovi modelli Galaxy si discosteranno di molto dalle versioni degli anni precedenti perché presenteranno un design innovativo. Per quanto riguarda i modelli normale e Plus il design si avvicinerà molto a quello dei rivali iPhone.

Molte polemiche sono invece nate sulle indiscrezioni lanciate per il nuovo design del Galaxy S24 Ultra che a quanto pare presenterà un display piatto senza nessuna curvatura.

Il noto leaker Ice Universe accusa lo smartphone di essere poco ergonomico con queste parole: ‘in termini di feeling in mano, uno schermo piatto è decisamente meno confortevole di uno curvo. Inoltre, una larghezza di 79 millimetri è molto anti-umana. Nella storia dei dispositivi Samsung, l’ultimo smartphone flagship con una larghezza di più di 79 millimetri era il bizzaro Note Edge. In altre parole, se metterete una cover protettiva al vostro Galaxy S24 Ultra, il feeling sarà lo stesso del Note Edge. La principale rivale di Samsung, Apple, non ha mai raggiunto i 79 millimetri nel corso della sua storia. La dimensione di iPhone 15 Pro Max si ridurrà, anzi, scendendo a 76,7 millimetri’.