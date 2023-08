ATTENZIONE: non è un’esercitazione. La Sony ha riannunciato che per due settimane, dal 25 agosto al 7 settembre, potrete acquistare la PS5, nella versione con il lettore dei dischi, al prezzo eccezionale di 449,99 euro. L’azienda abbassa quindi il prezzo di listino, solitamente di 549,99 euro, di ben cento euro. Uno sconto pazzesco.

Questa incredibile offerta è però valida fine ad esaurimento scorte. Sarà attiva presso i rivenditori che hanno scelto di prendere parte all’iniziativa e ovviamente sullo store ufficiale della PlayStation.

PS5: il prezzo più basso mai avuto

Quello che ha attualmente, fino a pochi giorni dopo l’inizio del prossimo mese, è il prezzo più basso mai avuto dalla console. La PS5 era infatti stata presentata al pubblico al costo di 499 euro e quest’anno il prezzo base era stato aumentato di altri 50.

La Sony, orgogliosa dei propri risultati, ha annunciato che sono state vendute 38,4 milioni di PlayStation 5. Si tratta della console con il numero maggiore di vendite nel più breve tempo nella storia dell’azienda. Hanno contribuito di certo numerosi videogiochi usciti dal 2020 in poi. Titoli molto attesi e apprezzati dagli appassionati come God of War Ragnarok e Gran Turismo 7. Non possiamo non citare anche Horizon Forbidden West e i cross-gen.

Negli ultimi mesi, inoltre, le software house hanno cominciato ad abbandonare tutte le versioni dedicate alle scorse generazioni per potersi concentrare sulla nuova macchina e sulla sua potenza.

Insomma la Sony, sa come fa parlare di sé. Da un po’ di tempo si parla anche di una nuova versione della console in formato slim, anche se questa notizia non è stata ancora né confermata, né smentita.