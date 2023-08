La Sony si prepara a lanciare la sua nuova console, ovvero la PlayStation Portal, la versione portatile della ps5.

Essa debutterà presumibilmente entro la fine del 2023, al prezzo di 199 dollari, ovvero circa 189 euro.

La versione Portal della ps5, consentirà di continuare a giocare agli stessi giochi presenti sulla console godendo della comodità della portabilità del dispositivo.

Quest’ultimo presenta uno schermo LCD da otto pollici, che garantisce un’ottima risoluzione delle immagini pari a 1080p a una frequenza di 60 FPS.

Cosicché il gioco non perda di qualità visiva e fluidità dell’immagine, esattamente come appare sullo schermo grande della TV.

PlayStation Portal, funzionalità e principali caratteristiche

La PlayStation Portal, tuttavia non è una console vera e propria. In quanto, risulta praticamente inutilizzabile se non si possiede già una console ps5.

In quanto essa, utilizzando una stessa connessione WiFi, consente di poter giocare in modalità portatile ad un gioco della ps5.

Nel momento in cui per esempio si desidera spegnere lo schermo grande e continuare a giocare stando comodamente seduti sul divano. In quanto la PlayStation Portal è sicuramente molto più maneggevole e consente di giocare in qualsiasi stanza della casa e non solo dove risulta essere installata la console.

Tuttavia, per quanto riguarda tutti i giochi della PS5, a cui è possibile accedere solo attraverso un abbonamento premium, essi non potranno essere “trasferiti” sulla versione portatile.

Inoltre, la PlayStation Portal non supporterà la connessione Bluetooth, per questa ragione ad essa non potranno essere collegati auricolari wireless. Ma presenta comunque un sistema audio molto efficiente e a bassa latenza, grazie all’utilizzo di un’apposita tecnologia chiamata “PlayStation Link”.

Ancora non si sa molto per quanto riguarda la capacità della batteria. È probabile che la Sony stia lavorando al fine di garantire un’autonomia pari almeno a ⅞ ore.

Ovvero la stessa durata dei suoi controller DualSense.

Per altre informazioni a riguardo non ci resta che attendere il debutto ufficiale della console, la cui data di lancio non è stata ancora resa pubblica.